Почти 80 тысяч площадок для сортировки мусора оборудовали в России

Российские регионы оборудовали почти 79 819 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. На них установлено 92 153 бака.

Российские регионы оборудовали почти 79 819 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. На них установлено 92 153 бака.

Субъектам в общей сложности для сортировки требуется 419 993 контейнера. Для их приобретения необходимо более пяти миллиардов рублей, сообщили в Российском экологическом операторе. Сейчас рассматривается возможность выделения средств на эти цели из федерального бюджет, сообщает телеканал "360".

Гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал о необходимости создания инфраструктуры по обработке и утилизации отходов для полноценного перехода на раздельный сбор. Нужными мощностями сегодня для обработки около трети общей массы мусора обладают 35 регионов.

"Разработанные РЭО меры поддержки инвестпроектов позволят ускорить создание объектов обращения с отходами. Новые инвестиционные инструменты будут утверждены в 2021 году", — подчеркнул Буцаев.

Раздельный сбор ТКО частично введен уже в 71 регионе страны. Порядок накопления утвержден уже повсеместно.