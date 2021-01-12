Эксперт Антипов нашел нового свидетеля по делу крушения MH17

Свидетельские показания жителя села Петропавловки Льва Булатова могут раскрыть истинные причины крушения малайзийского боинга, рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Свидетельские показания жителя села Петропавловки Льва Булатова могут раскрыть истинные причины крушения малайзийского боинга, рассказал технический эксперт Юрий Антипов.

Мужчина был очевидцем трагических событий. По его словам, в небе перед крушением он заметил штурмовик, который практически в одно время с "боингом" скрылся за облаками. Об этом пишет "НьюИнформ".

"Лев Булатов в своем интервью упорно и несколько раз повторяет, что он слышал в небе три хлопка <...> Уже одно то, что он слышал в небе за облаками три хлопка, напрочь отметает версию с «Буком». Ведь «Бук» взрывается один раз, а не три раза подряд", — рассказал эксперт.

Специалист сопоставил опубликованную ранее запись переговоров пилота истребителя с Украины, сопровождавшего МН17, с офицером наземной службы и получил схожую картину происходящего в небе во время катастрофы. По его словам, и летчик, и свидетель видели "маленький" штурмовик справа от "боинга". Эксперт требует провести исследование записи из кабины пилота ВВС Украины, чтобы выявить звук обстрела украинским истребителем пассажирского лайнера.