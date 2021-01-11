ВОЗ назвала сроки появления коллективного иммунитета от коронавируса

Коллективный иммунитет у человечества не появится в 2021 году. Такой прогноз дала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Коллективный иммунитет у человечества не появится в 2021 году. Такой прогноз дала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По ее словам, в некоторых странах в этом году останутся незащищенные от заболевания люди. Представитель ВОЗ считает, что меры предосторожности нужно соблюдать минимум до конца 2021 года, пока прививки не получат люди из групп риска.

Сваминатан также указала на то, что еще год назад было невозможно представить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса в мире. Научный сотрудник ВОЗ призвала сохранять терпимость в ожидании прививок.