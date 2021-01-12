Леонков спрогнозировал реакцию России на открытую агрессию НАТО

Активность Североатлантического альянса у российских границ можно объяснить тем, что НАТО пытается сыграть на опережение и для этого наращивает под боком у РФ военное присутствие.

Активность Североатлантического альянса у российских границ можно объяснить тем, что НАТО пытается сыграть на опережение и для этого наращивает под боком у РФ военное присутствие.

Такое мнение в беседе с изданием «Московский Комсомолец» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По мнению эксперта, военно-политический блок НАТО под видом учений ведет подготовку к нападению на Россию. Регулярно проводящиеся у российских границ маневры используются альянсом для того, чтобы нарастить количество оружия, боеприпасов и бронетехники в районах, имеющих стратегически важное значение.

«В НАТО знают, что если будут привычным способом разворачивать войска у наших границ, то мы их сразу утопим в Балтике. Поэтому они решились на такой фокус — размещение ударного авангарда в Прибалтике», — подчеркивает Леонков.

Только в течение 2020 года Соединенные Штаты Америки открыли в странах Балтии «пару новых военных баз», оборудовали несколько крупных арсеналов, а также выстроили логистическую цепочку, позволяющую перебрасывать вооруженные силы из США в Европу, напомнил эксперт.

До того, как командование НАТО начало реализовывать свой план, в Прибалтике было размещено около 4000 военнослужащих альянса, включая американский и местный контингенты. Действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия на этом посту заканчиваются 20 января текущего года, ранее объявил о планах вывести американские войска из Германии и разместить их в Польше и странах Балтии, а это, подчеркивает Леонков, 12 тысяч военнослужащих. Таким образом в 2021 году контингент НАТО у российских границ фактически увеличится вчетверо.

Официально военное присутствие НАТО соответствует международным обязательствам, так как альянс говорит исключительно об оборонительном характере этого присутствия. Тем не менее в действиях военно-политического блока просматриваются скрытые мотивы, на которые, в частности указывает увеличение оборонных бюджетов Латвии, Литвы и Эстонии, добавил Алексей Леонков в заключение.

Напомним, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации констатировал нарастание напряженности у российских границ, отметив, что НАТО, увеличивая число военных учений, наращивает и количество провокаций.