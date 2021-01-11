Синоптики предупредили жителей Москвы о сильных морозах

Температура воздуха ночью в Москве опустится до минус 24 градусов. Такое похолодание жителям столицы стоит ожидать в середине недели.

Температура воздуха ночью в Москве опустится до минус 24 градусов. Такое похолодание жителям столицы стоит ожидать в середине недели.

В субботу днем градусник термометра покажет отметку в минус 20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что первые морозы москвичи почувствуют уже в ночь на 13 января. В это время прогнозируется температура до минус 19. Местами будет холоднее — минус 24 градуса.

Вильфанд добавил, что дальше теплеть особо не будет. Температура ночью будет держаться от минус 15 до минус 20 и ниже. К концу недели градусник термометра достигнет минус 19 градусов. В субботу столбик термометра упадет до минус 20 градусов.