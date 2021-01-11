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22:26   11 Января 2021
Общество

Украинский политик назвал отказ от вакцины "Спутник V" геноцидом населения

Украинский политик назвал отказ от вакцины "Спутник V" геноцидом населения

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что российская вакцина — это прежде всего неудобный политический вопрос для Украины.

Некоторое время назад в прессе появилась информация, что некоторые представители власти привились американским препаратом BioNTech и Pfizer в обход законодательства.

"А параллельно ежедневно у нас от коронавируса умирает порядка 300 человек", — заявил Кива по информации на сайте партии.

Отказ от доступной и выгодной российской вакцины — это геноцид украинского народа, который обусловлен политическими играми. Россия в период пандемии сыграла роль целителя, и это неудобно украинской администрации, поскольку идет вразрез с уже утвержденным за РФ амплуа агрессора и тирана, заметил депутат.

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#украина #вакцина #коронавирус

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