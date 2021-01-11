Пушков объяснил, чего администрация Байдена хочет от России

Администрация избранного президента США Джо Байдена не откликнется на политику протянутой руки, даже если со стороны России эту руку Америке протянут десять либералов.

Администрация избранного президента США Джо Байдена не откликнется на политику протянутой руки, даже если со стороны России эту руку Америке протянут десять либералов.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель временной комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Новая американская администрация не поддержит политику протянутой руки, даже если Россия демонстративно поддержит Байдена против все еще действующего президента США Дональда Трампа, чьи полномочия истекут лишь 20 января.

«Дело не в отношении к Трампу, который "нашим" никогда не был и успешно доказывал это четыре года в Белом доме. Именно при нем наши отношения достигли нынешнего дна. "Трамп — наш" всегда было мифом, — подчеркивает Алексей Пушков. — Мифом является и представление, будто администрация Байдена пожмет протянутую нами руку».

Соединенный Штатам Америки нужна не протянутая Россией рука, уверен сенатор, а радикальное изменение российской внешней политики. При чем это им нужно лишь для начала, потому что затем они будут стремиться к изменению внутренней политики российских властей.

«Им не рука нужна, а чтобы мы ушли из Сирии, забыли о Донбассе, приняли их условия по ракетам средней дальности и так далее, а в конце магистрального отступления отказались от Конституции и передали Крым Украине», — объясняет эксперт.

В 1990-е годы Россия придерживалась по отношению к США политики «протянутой руки», и в результате этого сама, чуть не протянула ноги, отмечает Пушков в заключение.

По его словам, политика протянутой руки в конце прошлого века ничего не дала России, кроме того, что военный блок НАТО расширился, подойдя вплотную к российским границам. А сегодня, подчеркивает сенатор, эта политика является лживой альтернативой тому внешнеполитическому курсу, которого придерживается руководство РФ.

Напомним, ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что с приходом к власти в США Джо Байдена между Америкой и Россией возможна «страшная драка». При этом журналист спрогнозировал, что сразу после инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января, Госдепартамент займется нагнетанием напряженности на российских границах, и в первую очередь в Средней Азии.