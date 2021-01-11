Экс-премьер Украины Азаров назвал выборы президента США непрозрачными

Президентские выборы в США были далеко не такими честными, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Президентские выборы в США были далеко не такими честными, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Множество фактов говорят о том, что выборы американского президента были "далеко не прозрачные, далеко не честные". Об этом политик написал в своем Telegram-канале. При этом навязывалась точка зрения, что все прошло нормально и с выборами все в порядке. Азаров уверен, эта точка зрения "прошла".

Экс-премьер Украины напоминает, что действующий президент Украины говорил о фальсификациях американских выборов. После этого на него набросились с заявлениями, что "никаких фальсификаций не было". Азаров подчеркивает, что при этом имеются факты о сомнительном голосовании по почте и "участии" так называемых "покойников".

"Анекдоты ходят, что "Дэвид перестал ходить на кладбище, потому что его родители покойные проголосовали за Байдена", — написал политик.

Действующий президент Дональд Трамп в ноябре 2020 года проиграл выборы демократу Джо Байдену. Несмотря на штурм Капитолия сторонниками Трампа, произошедший в среду, Конгресс США утвердил результаты выборов. Инаугурация Байдена состоится 20 января.