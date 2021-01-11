Цензура в американских соцсетях привела США в XVI век

Соцсети и онлайн-платформы, базирующиеся в США, начали блокировать аккаунты действующего президента Дональда Трампа. Ограничения коснулись и постов о беспорядках в Вашингтоне.

Соцсети и онлайн-платформы, базирующиеся в США, начали блокировать аккаунты действующего президента Дональда Трампа. Ограничения коснулись и постов о беспорядках в Вашингтоне.

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал текущие события в США, опубликовав сообщение в социальной сети Twitter. Бизнесмен тоже сталкивался с попытками цензуры его слов в либеральных медиа, поэтому не мог промолчать на тему происходящего, пишет Федеральное агентство новостей.

I congratulate American Democrats, prince Zuckerberg and princess Dorsey on the beginning of the Inquisition era in social media. Great America has returned in the 16th century. They impaled the American people and cut out their tongues. — Evgeny Prigozhin (@evgenyprigozhin) January 11, 2021

Пригожин в своей публикации констатировал возвращение Соединенных Штатов к реалиям 16 века. По его словам, американские демократы ввели страну в эру инквизиции в социальных сетях.

"Я поздравляю американских демократов, их принца Цукерберга и принцессу Дорси с началом эры инквизиции в социальных сетях. Великая Америка вернулась в 16 век. Они посадили на кол американский народ и вырвали ему язык. В кострах инквизиторов горит американская Конституция и потрескивают страницы первой поправки. Отцы-основатели в ужасе. Но время возрождения разума настоящих патриотов-американцев придет", — заявил предприниматель.

Американские социальные сети ранее начали блокировать страницы президента США Дональда Трампа. Член Общественной палаты РФ Сергей Марков отметил, что Twitter и Facebook находятся в монопольном положении, поэтому должны контролироваться в интересах всей общественности.