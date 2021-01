Цензура в американских соцсетях привела США в XVI век

Соцсети и онлайн-платформы, базирующиеся в США, начали блокировать аккаунты действующего президента Дональда Трампа. Ограничения коснулись и постов о беспорядках в Вашингтоне.

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал текущие события в США, опубликовав сообщение в социальной сети Twitter. Бизнесмен тоже сталкивался с попытками цензуры его слов в либеральных медиа, поэтому не мог промолчать на тему происходящего, пишет Федеральное агентство новостей.

I congratulate American Democrats, prince Zuckerberg and princess Dorsey on the beginning of the Inquisition era in social media. Great America has returned in the 16th century. They impaled the American people and cut out their tongues.