Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:09   11 Января 2021
Общество

Цензура в американских соцсетях привела США в XVI век

Цензура в американских соцсетях привела США в XVI век

Соцсети и онлайн-платформы, базирующиеся в США, начали блокировать аккаунты действующего президента Дональда Трампа. Ограничения коснулись и постов о беспорядках в Вашингтоне.

Российский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал текущие события в США, опубликовав сообщение в социальной сети Twitter. Бизнесмен тоже сталкивался с попытками цензуры его слов в либеральных медиа, поэтому не мог промолчать на тему происходящего, пишет Федеральное агентство новостей

Пригожин в своей публикации констатировал возвращение Соединенных Штатов к реалиям 16 века. По его словам, американские демократы ввели страну в эру инквизиции в социальных сетях.

"Я поздравляю американских демократов, их принца Цукерберга и принцессу Дорси с началом эры инквизиции в социальных сетях. Великая Америка вернулась в 16 век. Они посадили на кол американский народ и вырвали ему язык. В кострах инквизиторов горит американская Конституция и потрескивают страницы первой поправки. Отцы-основатели в ужасе. Но время возрождения разума настоящих патриотов-американцев придет", — заявил предприниматель.

Американские социальные сети ранее начали блокировать страницы президента США Дональда Трампа. Член Общественной палаты РФ Сергей Марков отметил, что Twitter и Facebook находятся в монопольном положении, поэтому должны контролироваться в интересах всей общественности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #соцсети #пригожин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров