Многочисленные смерти актеров МХТ имени Чехова связали с Табаковым

Последовательные смерти двух артистов МХТ имени Чехова актеры театра связали с его покойным художественным руководителем Олегом Табаковым.

Последовательные смерти двух артистов МХТ имени Чехова актеры театра связали с его покойным художественным руководителем Олегом Табаковым.

Среди актеров Московского Художественного театра имени Чехова ходят мысли, что его художественный руководитель в прошлом Олег Табаков забирает своих коллег и друзей со сцены в потусторонний мир.

Именно так артисты объяснили смерти Бориса Плотникова и Валерия Хлевинского, скончавшихся с разницей в 40 дней. Данный факт также стал основанием для иного объяснения случившегося.

Как гласит поверье, если в одном доме до 40 дней умирают сразу два человека, то в ближайшем будущем стоит ожидать и третью смерть. Это, как заверяют некоторые актеры МХТ имени Чехова, и происходит.

Напомним, актер Валерий Хлевинский скончался 7 января — за трое суток до наступления 40 дней со дня кончины своего коллеги по театру Бориса Плотникова, сообщает издание "Дни.ру".