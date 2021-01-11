Камала Харрис не одобрила фото для обложки Vogue, вызвавшие споры в Сети

Избранный вице-президент США Камала Харрис не оценила обложку для знаменитого журнала, поскольку ее фото оказались крайне неудачными, а в Сети их даже назвали оскорбительными.

Избранный вице-президент США Камала Харрис не оценила обложку для знаменитого журнала, поскольку ее фото оказались крайне неудачными, а в Сети их даже назвали оскорбительными.

Новый избранный заместитель президента США Камала Харрис не одобрила обложку февральского номера журнала Vogue, на которой должно было быть размещено ее фото. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой источник из окружения политика. Сообщается, что 56-летнюю демократку не устроил общий внешний вид. На одном фото ее запечатлели в джинсах, кедах и пиджаке, а на другом — в деловом костюме.

Однако после публикации обеих фото в Instagram журнала в Сети вспыхнула жаркая дискуссия о внешнем виде самой влиятельной женщины Америки. Пользователи сочли образ не только слишком простым, но даже оскорбительным. Также из-за неправильно выставленного освещения в студии темнокожая Харрис получилась светлокожей.

По информации источника, приближенного к Харрис, она крайне разочарована кадрами, но подтверждается, что образы для съемки были выбраны командой демократов самостоятельно.