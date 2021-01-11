Забайкальский министр здравоохранения извинилась за слова про "поесть и поспать"

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за слова в отношении жителей поселка Харагун.

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за слова в отношении жителей поселка Харагун.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шангина на встрече с жителями назвала больницу в поселке Харагун нерентабельной и заявила о закрытии ночного стационара. Она сказала жителям населенного пункта: "Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".

В сообщении пресс-службы Минздрава ведомство приносит извинения за заявление Шангиной. Отмечается, что перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг.

"Прошу простить меня за резкое высказывание, за "поесть и поспать в больнице"<...>Мы расширили число коек до 15<...>Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус", — заявила она.

В ведомстве отметили, что участковая больница не будет закрыта, а лишь сменит статус, но на качество медицинской помощи это не повлияет.