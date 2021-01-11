Центробанк рассказал о сокращении доли валют в международных резервах России

Российская Федерация сократила долю иностранных валют в своих международных резервах, заменив ее золотом, следует из обзора Банка России.

Российская Федерация сократила долю иностранных валют в своих международных резервах, заменив ее золотом, следует из обзора Банка России.

Доля европейской валюты за год к 30 июня 2020 года снизилась до 29,5%, доллара — до 22,2%, юаня — до 12,2%. По данным регулятора, резервы в золоте за год увеличились с 19,1% до 22,9%, а в других валютах — с 6,9% до 7,2%. Общий объем активов Центрального банка РФ в иностранной валюте и золоте за год вырос на 44,3 млрд долларов — до 561,1 млрд долларов.

Одним из основных факторов сокращения доли иностранной валюты стали операции по покупке на внутреннем рынке, проводимые регулятором в рамках бюджетного правила. Еще одним фактором стал рост цен на золото на мировом рынке, добавили в банке.

С июля 2019 года по июнь 2020 года объем акций иностранных эмитентов, в том числе иностранных правительств и международных компаний, увеличился в резервах. Объем иностранных государственных бумаг в активах России вырос до 218,3 млрд долларов, корпоративных акций — до 45,8 млрд долларов.