Политологи обрекли "Крымскую платформу" на провал

Проект президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма — обычный пиар-проект, считают эксперты.

Проект президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма — обычный пиар-проект, считают эксперты.

В Киеве готовятся к первому саммиту в рамках нового государственного проекта "Крымская платформа". На данный момент не известно, где будет проходить встреча, и кто в списке участников, однако уже названа примерная дата проведения встречи — май 2021 года. Еще до начала работы площадки, политологи обрекают ее на провал.

"Все отлично понимают, что пока есть сильная путинская Россия, вопрос о возвращении полуострова является закрытым — это факт", — говорит политолог Никита Трачук.

Аналогичного мнения придерживается и эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев.

"Насколько я понимаю, "Крымская платформа" — это инициатива, целью которой является актуализация темы Крыма в международной повестке", — сказал эксперт.

Проект "Крымская платформа" был анонсирован самим президентом Украины Владимиром Зеленским. Политологи сходятся во мнении, что у него нет собственных возможностей для возвращения полуострова.