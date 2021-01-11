Стали известны самые приоритетные инициативы на весенней сессии Госдумы

Депутатам предстоит до лета 2021 года рассмотреть более 500 законопроектов, свидетельствует размещенная на сайте нижней палаты парламента программа работы комитетов Госдумы.

Депутатам предстоит до лета 2021 года рассмотреть более 500 законопроектов, свидетельствует размещенная на сайте нижней палаты парламента программа работы комитетов Госдумы.

В весеннюю сессию могут появиться законопроекты об определении таких понятий, как "самоизоляция" и "карантин", передает слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко NEWS.ru. Однако этот вопрос может быть урегулирован в рамках других нормативных актов, отметила Матвиенко.

Подготовлен ряд законопроектов о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности, о гаражной амнистии, которая затронет не менее 3,5 млн человек, а также о сохранении социальной пенсии по потере кормильца при подработке во время каникул и другие социальные инициативы.

Кроме того, будут рассмотрены поправки в закон об обращении лекарств, и поднят вопрос о возвращении пенсионного возраста для мужчин 60 лет и женщин 55 лет. Депутаты коснутся и тем обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров, роста стипендии до размера МРОТ и отмене транспортного налога, а также поддержки МСП.