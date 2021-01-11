Стали известны самые приоритетные инициативы на весенней сессии Госдумы
Депутатам предстоит до лета 2021 года рассмотреть более 500 законопроектов, свидетельствует размещенная на сайте нижней палаты парламента программа работы комитетов Госдумы.
В весеннюю сессию могут появиться законопроекты об определении таких понятий, как "самоизоляция" и "карантин", передает слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко NEWS.ru. Однако этот вопрос может быть урегулирован в рамках других нормативных актов, отметила Матвиенко.
Подготовлен ряд законопроектов о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности, о гаражной амнистии, которая затронет не менее 3,5 млн человек, а также о сохранении социальной пенсии по потере кормильца при подработке во время каникул и другие социальные инициативы.
Кроме того, будут рассмотрены поправки в закон об обращении лекарств, и поднят вопрос о возвращении пенсионного возраста для мужчин 60 лет и женщин 55 лет. Депутаты коснутся и тем обязательной индексации пенсий для работающих пенсионеров, роста стипендии до размера МРОТ и отмене транспортного налога, а также поддержки МСП.