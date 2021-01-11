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20:45   11 Января 2021
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала киевские власти "мародерами карантина"

Экс-министр юстиции Украины назвала киевские власти "мародерами карантина"

Украина с 2014 года живет то в состоянии войны, то пандемии, чем пользуются киевские власти для разворовывания бюджета, заявила экс-министр юстиции страны Елена Лукаш.

По ее словам, у постмайданных властей Незалежной появились легкие возможности обогащаться за счет государственного бюджета. Во время президентства бывшего главы Украины Петра Порошенко их называли "мародерами войны". Нынешних чиновников Лукаш назвала "мародерами карантина".

"Невозможность проверить расходование бюджетных средств, полное разворовывание запасов резервного фонда", — отметила юрист.

Она подчеркнула, что проблемой коронавируса киевские власти могут оправдывать любые промахи.

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#украина #бюджет #Лукаш

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