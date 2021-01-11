"Он заглотил крючок": политолог Михеев рассказал о ставке Трампа на соцсети

Действующий президент США Дональд Трамп продемонстрировал гибельность ставки на социальные сети, чего не повторяет глава России Владимир Путин, заявил политолог Сергей Михеев.

Действующий президент США Дональд Трамп продемонстрировал гибельность ставки на социальные сети, чего не повторяет глава России Владимир Путин, заявил политолог Сергей Михеев.

По словам эксперта, американский лидер и его сторонники "кичились" нахождением в информационном пространстве, считая социальные сети основным каналом общения. Однако события после президентских выборов 2020 года продемонстрировали, что они слишком доверились соцсетям и оказались полностью зависимыми от них.

"Он заглотил крючок, который ему кинули. И в критический момент ему отключили соцсети. Это к вопросу о том, какие СМИ надо развивать, и надо ли сохранить традиционные телевидение и радио. Надо", — подчеркнул Михеев.

Политолог отметил, что российский лидер, в отличие от Трампа, не доверяет частным интернет-компаниям и социальным сетям. Практика показывает, что подход главы Российской Федерации и его ставка на традиционные медиаресурсы себя оправдывают.