Устройство в виде "попрыгунчика" взорвалось в украинском детсаду

Взрыв произошел на территории детсада в украинском городе Винница. Повредилась верхняя одежда детей.

Взрыв произошел на территории детсада в украинском городе Винница. Повредилась верхняя одежда детей.

Воспитательница детского сада, где произошел хлопок, рассказала, что взрывчатка была похожа на маленький мячик. По его словам, никто из детей не пострадал. Поврежденную одежду воспитанников отправили на экспертизу для установления вещества, которое взорвалось, сообщают местные СМИ.

Женщина уверена, что это было самодельное устройство, а не петарда. Взрывчатка выглядела, как "попрыгунчик", отметила воспитательница. На месте происшествия работали следователи, спасатели и пиротехники.