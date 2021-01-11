Вандалы под Полтавой осквернили мемориал жертвам Великой Отечественной войны

Группа неизвестных вандалов надругалась над мемориалом памяти погибших в Великой Отечественной войне в Полтавской области на Украине. Сейчас их ищут правоохранители.

Группа неизвестных вандалов надругалась над мемориалом памяти погибших в Великой Отечественной войне в Полтавской области на Украине. Сейчас их ищут правоохранители.

Об инциденте в селе Яреськи сообщили в пресс-службе нацполиции региона. Стражам порядка удалось установить, что атаку на памятник вандалы совершили ночью.

Действия злоумышленников классифицировали по статье "Надругательство над могилой". Наказание по ней предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.