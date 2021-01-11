Учительница информатики из Курска ощутила недомогание и умерла на уроке

Трагедия случилась в одной из общеобразовательных школ города. Педагог почувствовала себя плохо и скончалась на глазах у учеников.

Трагедия случилась в одной из общеобразовательных школ города. Педагог почувствовала себя плохо и скончалась на глазах у учеников.

Погибшей учительнице было 40 лет, женщина воспитывала 12-летнего сына. Точная причина смерти в настоящий момент неизвестна, ее предстоит определить судебным медикам. О несчастном случае в курской школе сообщает ФАН.

По предварительной информации, преподавательница информатики могла страдать тромбоэмболией. В образовательном учреждении сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка проводят необходимые следственные действия для того, чтобы установить подлинную картину происходившего на уроке. Выясняются все обстоятельства и детали трагического ухода молодой женщины.