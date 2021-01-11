20:16 11 Января 2021Общество
Экс-схиигумен Сергий объявил голодовку
Бывший схиигумен Сергий Романов начал сухую голодовку в СИЗО-7 города Москвы. Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Бывший схиигумен Сергий Романов начал сухую голодовку в СИЗО-7 города Москва. Об этом рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Уральский священнослужитель находится в столичном СИЗО. В сообщении Общественной наблюдательной комиссии говорится, что Сергий Романов не ел с прошлого года. Экс-схиигумен объявил голодовку 30 декабря. Однако тогда он отказывался принимать пищу из-за соблюдения поста.