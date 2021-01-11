Горбачев призвал стороны конфликта в Карабахе найти окончательное решение

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поделился своим мнением по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поделился своим мнением по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.

Экс-политик предложил не заканчивать обсуждение обстановки в регионе на договоренности о прекращении боевых действий. Необходимо найти выход, чтобы не оставлять ситуацию нерешенной еще на несколько десятков лет. Слова Горбачева приводит издание РИА Новости.

Он высоко оценил усилия России в процессе урегулирования в Нагорном Карабахе. Однако основные шаги должны сделать Армения и Азербайджан, считает экс-президент.

"Надеюсь, Россия сможет помочь, но главная роль — за сторонами конфликта. Армения и Азербайджан взяли на себя обязательство провести переговоры по его урегулированию", — заявил он.

В ситуации с Нагорным Карабахом не должно быть победителей и побежденных. Стороны должны прийти к удовлетворяющему всех решению, добавил бывший политик.