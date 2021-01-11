Осташко ожидает усиление поддержки оппозиции в РФ из-за смены главы ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден выдвинул экс-посла США в Москве Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Это может обернуться для России неоднозначными последствиями.

Избранный президент США Джо Байден выдвинул экс-посла США в Москве Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Это может обернуться для России неоднозначными последствиями.

По мнению политолога Руслана Осташко, назначение Бернса на пост главы ЦРУ усилит поддержку российской оппозиции. Он отметил, что биография Бернса в качестве дипломата и политического деятеля говорит о его лояльности к несистемной оппозиции РФ.

Уильям Джозеф Бернс находится на дипломатической службе с 1982 года. В качестве посла в России он проработал с 2005 по 2008 годы. С 2011 по 2014 годы он занимал должность первого заместителя госсекретаря США. Его позиция относительно РФ достаточно ясна — будучи на дипломатических должностях, он выступал с последовательной критикой в адрес Москвы. Также на лояльность к представителям либерального сообщества указывает его участие в совместном с российской оппозицией мероприятии.

Осташко указал, что Бернс тесно связан с деятельностью Госдепартамента и спецслужб США. Это свидетельствует о том, что сторонник Байдена крайне лоялен к российской оппозиции по умолчанию. Тенденции усиления оппозиционной поддержки можно заметить в истории с блогером Алексеем Навальным, который, находясь в Германии, работает под протекторатом иностранных спецслужб без опасений быть выданным правоохранительным органам России, отметил политолог.