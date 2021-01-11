Экс-жена футболиста Андрея Аршавина часто думает о покойной Юлии Началовой

Бывшая супруга известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что часто думает об ушедшей из жизни певице Юлии Началовой.

Бывшая супруга известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что часто думает об ушедшей из жизни певице Юлии Началовой.

Признание Казьминой в том, что она ловит себя на мысли о Началовой, прозвучало в разговоре под одним из постов о скандально известном блогере Лене Миро, которая ранее жестко "прошлась" по внешности Казьминой, зацепившись за неудачно сделанную ринопластику. Вследствие операции женщине приходится держать руку у носа.

Поклонники Казьминой в комментариях принялись утешать кумира, отметив, что Миро в своей жестокости не знает границ — они напомнили, как блогер с издевкой комментировала Началову, находившуюся в реанимации перед смертью. В ответ на это Казьмина призналась, что часто думает о певице.

"Я часто думаю о Юлии Началовой. Просто пока меня спасли, — заявила Казьмина. — Но впереди еще очень трудный путь, быть может, с печальным концом".

Своим желание продолжать бороться Казьмина поделилась с фолловерами под другим постом, подчеркнув однако, что "руку у лица придется потерпеть". Сил держаться хозяйке аккаунта, по ее словам, придает мама.