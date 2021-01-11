Экс-жена футболиста Андрея Аршавина часто думает о покойной Юлии Началовой
Бывшая супруга известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина призналась, что часто думает об ушедшей из жизни певице Юлии Началовой.
Признание Казьминой в том, что она ловит себя на мысли о Началовой, прозвучало в разговоре под одним из постов о скандально известном блогере Лене Миро, которая ранее жестко "прошлась" по внешности Казьминой, зацепившись за неудачно сделанную ринопластику. Вследствие операции женщине приходится держать руку у носа.
Поклонники Казьминой в комментариях принялись утешать кумира, отметив, что Миро в своей жестокости не знает границ — они напомнили, как блогер с издевкой комментировала Началову, находившуюся в реанимации перед смертью. В ответ на это Казьмина призналась, что часто думает о певице.
"Я часто думаю о Юлии Началовой. Просто пока меня спасли, — заявила Казьмина. — Но впереди еще очень трудный путь, быть может, с печальным концом".
Своим желание продолжать бороться Казьмина поделилась с фолловерами под другим постом, подчеркнув однако, что "руку у лица придется потерпеть". Сил держаться хозяйке аккаунта, по ее словам, придает мама.