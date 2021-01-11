Китайские золотодобытчики оказались под завалами после взрыва в шахте

Трагедия случилась на востоке Китая, где в плену горной породы оказалось более 20 шахтеров.

Трагедия случилась на востоке Китая, где в плену горной породы оказалось более 20 шахтеров.

Причиной обрушения горнодобывающего сооружения стал взрыв. На текущий момент под землей заблокировано 22 золотодобытчика. О трагедии сообщили местные СМИ со ссылкой на региональные власти.

Несчастный случай произошел на шахте в округе Яньтай провинции Шаньдун. Сотрудники экстренных служб подчеркнули, что в настоящий момент контакт с находящимися под землей горняками не установлен.

Подобный инцидент уже случался на восточных окраинах Китая, когда на железном руднике сдетонировало транспортное средство со взрывчаткой. Китайская горнодобывающая промышленность является самой опасной в мире и ежегодно уносит жизни тысячи людей.