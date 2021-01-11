19:59 11 Января 2021Армия
Замглавы МО РФ провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США.
Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Телефонный разговор первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США прошел 11 января по инициативе американской стороны.
Стороны обсудили вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира, уточнили в Министерстве обороны РФ.