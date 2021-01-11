Замглавы МО РФ провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Телефонный разговор первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США прошел 11 января по инициативе американской стороны.

Стороны обсудили вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира, уточнили в Министерстве обороны РФ.