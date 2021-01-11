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19:59   11 Января 2021
Армия

Замглавы МО РФ провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США

Замглавы МО РФ провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов провел телефонную беседу с главой Комитета начальников штабов ВС США.

Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Телефонный разговор первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США прошел 11 января по инициативе американской стороны.

Стороны обсудили вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира, уточнили в Министерстве обороны РФ.

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#россия #минобороны рф #герасимов

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