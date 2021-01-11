Подписчики юмориста Галкина вспомнили о "дружбе" между Россией и Украиной

Юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик с фрагментом песни из мюзикла "За двумя зайцами", чем спровоцировал дискуссию среди его подписчиков.

Юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик с фрагментом песни из мюзикла "За двумя зайцами", чем спровоцировал дискуссию среди его подписчиков.