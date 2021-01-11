Подписчики юмориста Галкина вспомнили о "дружбе" между Россией и Украиной
Юморист и шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик с фрагментом песни из мюзикла "За двумя зайцами", чем спровоцировал дискуссию среди его подписчиков.
Архивные кадры мюзикла, в котором сыграли звезды российского и украинского шоу-бизнеса, посмотрели на странице Галкина более 1,3 миллиона человек. Около трех тысяч пользователей соцсети оставили под постом свои комментарии, в том числе об отношениях РФ и Украины.
"Несмотря ни на что, Украина и Россия будут вместе, мы братья", — написал один из комментаторов.
Еще один подписчик шоумена отметил, что теперь о таких мюзиклах можно только мечтать, как и о восстановлении отношений между двумя странами.
"Пусть все вернется, кроме политики", — пожелал третий пользователь Instagram.
Новогодний мюзикл "За двумя зайцами" был снят в 2003 году режиссером Максимом Паперником по мотивам одноимённой пьесы Михаила Старицкого. В съемках ленты приняли участие российские и украинские артисты: Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Данилко, Ольга Сумская и другие.