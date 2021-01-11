Анпилогов рассказал о преимуществе восточного плеча Севморпути

Россия сможет укрепить позиции своего СПГ (сжиженного природного газа) на рынках Юго-Восточной Азии, доставляя туда топливо по восточной ветке Северного морского пути на новых арктических танкерах-газовозах компании «Новатэк».

Россия сможет укрепить позиции своего СПГ (сжиженного природного газа) на рынках Юго-Восточной Азии, доставляя туда топливо по восточной ветке Северного морского пути на новых арктических танкерах-газовозах компании «Новатэк».

О том, каким важным геоэнергетическим проектом является восточное плечо Севморпути в беседе с информационным порталом Baltnews рассказал глава Фонда научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

По словам эксперта, до сих пор «Ямал СПГ» в основном направлял свою продукцию в Европу через Баренцево море — по западному плечу Севморпути.

«Но уже в прошлом году мы видели экспериментальные проводки по восточному плечу Севморпути – через море Лаптевых, Чукотское море и Берингово море на Дальний Восток», — добавил Анпилогов.

При этом эксперт добавил, что для развития восточного плеча Северного морского пути необходимо реализовать два инфраструктурных проекта: ввести в строй заложенные в 2020 году на судостроительном комплексе «Звезда» новые мощные ледоколы ЛК-120Я типа «Лидер», а также организовать перевалку груза на Камчатке.

Таким образом, объяснил эксперт, добытый на газовых месторождениях Ямала, Западной Сибири и Арктики газ на газовозах ледового класса и ледоколах «Лидер» будет перебрасываться по короткому восточному плечу Северного морского пути до Камчатки, где будет перегружаться на специальные танкеры ледового класса.

Эти танкеры, по словам Анпилогова, ходят по восточной ветке Севморпути вместе с ледоколом, благодаря чему обеспечивается круглогодичная навигация.

«Это специальные суда класса Arc7, которые фактически могут сами идти в сплошном льду. Arc7 – это высокий класс, дальше уже идут ледоколы. Он позволяет судну идти за магистральным ледоколом, который выворачивает трехметровые льдины», – подчеркнул эксперт.

По его словам, устройство новых судов, которые производит компания «Новатэк», подобно устройству танкеров «Кристоф де Маржери». Благодаря установленным на них специальным поворотным колонкам, судно имеет возможность двигаться вперед кормой, при этом корма у этих танкеров ледокольная.

«То есть танкер может повернуться и сам колоть лед. Вся арктическая программа России – это уникальные суда, которые в мире никто не делает. Эти танкера-газовозы «Новатэка» – чудо инженерной мысли», – отмечает Анпилогов.

В заключение эксперт добавил, что схема движения российских газовозов по восточной ветке Севморпути станет важным фактором в деле укрепления роли отечественного СПГ в Юго-Восточной Азии – на рынках Китая, Японии и Южной Кореи. Эта схема позволит российскому газу, добытому в Западной Сибири, быстро попадать на рынки не только Юго-Восточной Азии, но и на рынки всего Тихоокеанского региона, не используя для этого газопроводы.