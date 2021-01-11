"Пивной мэр" Иван Кляйн проведет под арестом еще два месяца

Суд оставил под стражей мэра Томска Ивана Кляйна до 13 марта 2021 года.

Суд оставил под стражей мэра Томска Ивана Кляйна до 13 марта 2021 года.

Решение о продлении ареста обвиняемого в превышении должностных полномочий градоначальника вынес Кировский районный суд Томска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя судебной инстанции.

Ранее сторона защиты "пивного мэра" Ивана Кляйна просила назначить томскому градоначальнику меру пресечения без лишения свободы. Убеждая обвинение, адвокаты Кляйна апеллировали к состоянию здоровья мэра Томска. Несмотря на усилия государственных защитников чиновника, обвиняемому продлили нахождение за решеткой.