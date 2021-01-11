Финалистка «Битвы экстрасенсов» предсказала судьбу США и президента Байдена

Экстрасенс Миронова предсказала США женскую власть, конфликт с Ираном и власть IT-корпораций.

Превратностями американской политики интересуются не только политологи, но и экстрасенсы. Ясновидящая Дарья Миронова предсказала, что все решения после инаугурации 78-летнего президента США Джо Байдена будет принимать за него вице-президент Камала Харрис.

«Камала Харрис действительно будет править и будет принимать основные решения. До конца 2021 года Байден все же досидит в президентском кресле: всем будет казаться, что он управляет государством, но на самом деле все ключевые решения будет принимать женщина», — заявила экстрасенс на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Международные отношения Штатов по основным «напряженным» линиям изменятся, но не сильно. С Китаем у Америки продолжится сугубо санкционная война, без военных столкновений, а вот с Ираном «будет военное усиление, но прямой войны не будет», говорит Миронова.

Угрозы военных действий и несанкционированных наступлений на Иран со стороны США будут продолжаться, но в целом правление «старого дедушки», как выразилась ясновидящая, будет спокойным: он может говорить резкие вещи, но действовать импульсивно не станет.

Правда, кое-что Байден возьмет под свой контроль. Речь идет об американских интернет-гигантах Twitter и Facebook, заблокировавших республиканца Дональда Трампа. Многие рассматривают такие действия как акт политической цензуры: IT-корпорации давно поддерживают Демпартию, а вот Трампа не любят за попытку ограничить их власть. Ранее он пригрозил «навести порядок» в деятельности крупных технологических компаний и проверить их на предмет монополизма.

«Байден будет делать все, чтобы IT-корпорации стали частью политики и элиты. Нам бы хотелось, чтобы не было управленческого тоталитарного режима со стороны интернет-корпораций, но будет наоборот. Байден будет способствовать тому, чтобы они захватывали власть и диктовали политические условия. Это будет одним из кризисов в Америке и еще одним очевидным скандалом, с конфликтами, столкновениями и жертвами», — заключила предсказательница.

Обстановка в США взрывоопасная. Итоги выборов показали, что мнение граждан разделилось буквально поровну: часть населения поддерживает республиканцев и лично президента Трампа, а другая часть — демократов и бывшего вице-президента в администрации Барака Обамы Байдена. Подробнее о том, как проходил в Америке захват Капитолия сторонниками Трампа читайте в нашей статье.