Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:38   11 Января 2021
Политика

Украина готова пригласить Россию на первый съезд "крымской платформы"

Украина готова пригласить Россию на первый съезд "крымской платформы"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов пригласить делегацию от России к обсуждению вопроса по возвращению Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ближайшее время Киев проведет первый саммит "крымской платформы", на котором политики и эксперты рассмотрят вопрос передачи полуострова под украинскую юрисдикцию. Для этого, по словам Кулебы, он готов пригласить делегацию от России.

"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма <...> Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!" — заявил Кулеба.

Создание международной переговорной площадки под названием «крымская платформа» было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским. Он неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что "многие из них готовы присоединиться". Кулеба в конце года, подводя итоги, заявил, что тема Крыма для России станет "адской".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров