Украина готова пригласить Россию на первый съезд "крымской платформы"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов пригласить делегацию от России к обсуждению вопроса по возвращению Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов пригласить делегацию от России к обсуждению вопроса по возвращению Крымского полуострова под юрисдикцию Киева.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ближайшее время Киев проведет первый саммит "крымской платформы", на котором политики и эксперты рассмотрят вопрос передачи полуострова под украинскую юрисдикцию. Для этого, по словам Кулебы, он готов пригласить делегацию от России.

"Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма <...> Никаких других вопросов мы с ними обсуждать не будем. Приглашаю!" — заявил Кулеба.

Создание международной переговорной площадки под названием «крымская платформа» было инициировано президентом Украины Владимиром Зеленским. Он неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что "многие из них готовы присоединиться". Кулеба в конце года, подводя итоги, заявил, что тема Крыма для России станет "адской".