Места для зимних забав в Подмосковье станут безопаснее

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проверить безопасность мест для катания на тюбингах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов проверить безопасность мест для катания на тюбингах.

Министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина рассказала на совещании, что во время новогодних праздников в Щелкове двое детей упали в воду. Они катались на "ватрушках" в неположенном месте, на берегу Клязьмы.

Ребят быстро вытащили из воды, однако все могло закончиться трагедией. Воробьев отметил, что необходимо провести проверки импровизированных мест отдыха в округах и закрыть те горки, где категорически нельзя кататься, передает телеканал "360".