Экстрасенс Миронова предсказала народные волнения в США и суд над Трампом

Трамп продолжит бороться за власть во время правления Байдена, говорит экстрасенс Дарья Миронова.

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова предсказала, что уходящий президент США Дональд Трамп продолжит бороться за власть во время правления демократа Джо Байдена. По этому поводу будет инициировано несколько судебных заседаний — политический скандал ясновидящая назвала «настоящей Санта-Барбарой».

«Также судебные тяжбы будут на предмет того, что произошло в Капитолии, будет судебный иск подан в этом направлении. Трампа оштрафуют, но в тюрьму он не сядет», — спрогнозировала ясновидящая в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Политическое движение в стране будет расколото, заявила Миронова. Фактически, у США будет два президента, но ни один из них не будет уступать другому. Взятие Капитолия 6 января было только первой частью народных бунтов в США, утверждает экстрасенс.

«Как минимум два серьезных столкновения еще будет, сторонники Трампа на этом не остановятся. Мне жаль Трампа: он может и не подстрекал никого, но люди видят несправедливость выборов и столкновения будут продолжаться. И месяца не пройдет, как мы увидим очередной скандал», — заключила Миронова.

Подробнее о том, что происходит в США после штурма Капитолия — читайте в нашей статье.