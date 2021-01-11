Звезду турецкого ТВ приговорили к тысяче лет тюрьмы

Турецкий телеведущий, писатель и создатель религиозной секты Аднан Октар приговорен к 1075 годам лишения свободы, передает Milliyet.

Турецкий телеведущий, писатель и создатель религиозной секты Аднан Октар приговорен к 1075 годам лишения свободы, передает Milliyet.

Приговор вынес Стамбульский суд по тяжким преступлениям. Октара обвинили в создании преступной организации, шпионаже, пособничестве террористам, сексуальном насилии, растлении несовершеннолетних, истязаниях, незаконном сборе личной информации, похищении и ограничении свободы человека.

Вместе с ним по этим делам проходят еще 236 обвиняемых. Кроме того, судья признал Октара ответственным за преступления, совершенные 13 "менеджерами" его преступного сообщества.

В последние годы Октар Антан проповедовал философию так называемого "исламского креационизма" на собственном телеканале, создав таким образом некий культ собственных трактовок Корана. Общественность подвергла критике его эфиры, на которых он появлялся в окружении полуголых "силиконовых" красоток.