Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:16   11 Января 2021
Общество

Звезду турецкого ТВ приговорили к тысяче лет тюрьмы

Звезду турецкого ТВ приговорили к тысяче лет тюрьмы

Турецкий телеведущий, писатель и создатель религиозной секты Аднан Октар приговорен к 1075 годам лишения свободы, передает Milliyet.

Приговор вынес Стамбульский суд по тяжким преступлениям. Октара обвинили в создании преступной организации, шпионаже, пособничестве террористам, сексуальном насилии, растлении несовершеннолетних, истязаниях, незаконном сборе личной информации, похищении и ограничении свободы человека.

Вместе с ним по этим делам проходят еще 236 обвиняемых. Кроме того, судья признал Октара ответственным за преступления, совершенные 13 "менеджерами" его преступного сообщества.

В последние годы Октар Антан проповедовал философию так называемого "исламского креационизма" на собственном телеканале, создав таким образом некий культ собственных трактовок Корана. Общественность подвергла критике его эфиры, на которых он появлялся в окружении полуголых "силиконовых" красоток.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#турция #телеведущий #Аднан Октар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров