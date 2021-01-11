Педагоги Саратовской консерватории погибли в ДТП под Пензой

Жертвы смертельной аварии в Пензенской области были супружеской парой и преподавателями Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова.

Жертвы смертельной аварии в Пензенской области были супружеской парой и преподавателями Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова.

Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина сообщила о трагедии на своей странице в социальной сети. Власти региона и администрация консерватории выразили свои глубочайшие соболезнования по поводу гибели молодых концертмейстеров.

Семейная пара вместе с шестилетней дочерью возвращалась на машине из Мордовии в Саратов. На территории Пензенской области легковой автомобиль музыкантов "Лада Гранта" столкнулась с грузовиком КамАЗ. От полученных травм мужчина и женщина скончались на месте. Ребенок погибших музыкантов выжил, девочка находится в больнице.