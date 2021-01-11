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19:05   11 Января 2021
Общество

Скончался лидер группы "Выход" Сергей Селюнин

Скончался лидер группы "Выход" Сергей Селюнин

Фронтмен рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет. Об этом в эфире "Нашего радио" сообщил арт-директор клуба "Археология" Николай Ноздрев.

Ноздрев признался, что не знает подробностей, но отметил, что смерть Селюнина не была скоропостижной.

"Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно", — сказал он.

Группа "Выход" успела выпустить около 20 альбомов. Музыканты выступали с 1982 года. На сцене Ленинградского рок-клуба они выходили вместе с такими легендарными группами как "Кино" и "Странные игры". Помимо этого, Селюнин успел поработать с "Аквариумом" Бориса Гребенщикова.

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#смерть #Селюнин #"Выход"

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