Скончался лидер группы "Выход" Сергей Селюнин

Фронтмен рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет. Об этом в эфире "Нашего радио" сообщил арт-директор клуба "Археология" Николай Ноздрев.

Фронтмен рок-группы "Выход" Сергей Селюнин умер в возрасте 62 лет. Об этом в эфире "Нашего радио" сообщил арт-директор клуба "Археология" Николай Ноздрев.

Ноздрев признался, что не знает подробностей, но отметил, что смерть Селюнина не была скоропостижной.

"Подробностей не знаю, и, увы, не неожиданно", — сказал он.

Группа "Выход" успела выпустить около 20 альбомов. Музыканты выступали с 1982 года. На сцене Ленинградского рок-клуба они выходили вместе с такими легендарными группами как "Кино" и "Странные игры". Помимо этого, Селюнин успел поработать с "Аквариумом" Бориса Гребенщикова.