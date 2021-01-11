Познер уверен, что Байдену не удастся объединить американцев

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал штурм здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал штурм здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

По его словам, срыв заседания Конгресса США нанес существенный ущерб для Америки. Он подкрепил свою позицию заявлениями мировых лидеров, пользующихся международным уважением, а также тональностью крупных информационных агентств. Однако Познер не уверен, долго ли продлится такое положение дел.

Журналист принципиально не стал делать никаких прогнозов по этому поводу, но отметил, что избранному президенту США демократу Джо Байдену ну удастся вновь объединить расколотое на две половины американское общество за следующие четыре года.

Ранее стало известно, что Байден выдвинул на пост главы ЦРУ экс-посла США в России. Он также занимал должность помощника госсекретаря США.