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18:34   11 Января 2021
Политика

США наложили новые ограничения на Украину из-за вмешательства в выборы

США наложили новые ограничения на Украину из-за вмешательства в выборы

США ввели новый пакет ограничительных мер против Украины. Санкции распространились в отношении нескольких граждан и организаций.

Семь человек и четыре информационных ресурса на Украине подверглись новым ограничениям США. Американская сторона приняла такие меры в связи с вмешательством в выборы главы государства. Такое заявление сделали в Министерстве финансов США. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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#сша #украина #санкции

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