18:34 11 Января 2021Политика
США наложили новые ограничения на Украину из-за вмешательства в выборы
США ввели новый пакет ограничительных мер против Украины. Санкции распространились в отношении нескольких граждан и организаций.
США ввели новый пакет ограничительных мер против Украины. Санкции распространились в отношении нескольких граждан и организаций.
Семь человек и четыре информационных ресурса на Украине подверглись новым ограничениям США. Американская сторона приняла такие меры в связи с вмешательством в выборы главы государства. Такое заявление сделали в Министерстве финансов США. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.