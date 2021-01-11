США наложили новые ограничения на Украину из-за вмешательства в выборы

США ввели новый пакет ограничительных мер против Украины. Санкции распространились в отношении нескольких граждан и организаций.

США ввели новый пакет ограничительных мер против Украины. Санкции распространились в отношении нескольких граждан и организаций.

Семь человек и четыре информационных ресурса на Украине подверглись новым ограничениям США. Американская сторона приняла такие меры в связи с вмешательством в выборы главы государства. Такое заявление сделали в Министерстве финансов США. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.