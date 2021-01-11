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18:32   11 Января 2021
Происшествия

Дело о халатности возбудили после трагедии в тюменском доме престарелых

Дело о халатности возбудили после трагедии в тюменском доме престарелых

Еще одно уголовное дело возбудили следователи после смертельного пожара в доме престарелых в Тюмени, где погибли семь человек.

Второе дело возбуждено по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщили в региональном СУ СК РФ. По данным следствия, 9 января в частном пансионате для пожилых людей вспыхнул пожар. После тушения огня в здании обнаружили тела четырех пожилых мужчин и трех женщин.

Хозяйка пансионата была задержана и арестована по решению суда. В СК полагают, что ЧП произошло из-за того, что местные чиновники и сотрудники контролирующих органов не выполняли свои обязанности надлежащим образом. Работа этих должностных лиц будет проверена и получит правовую оценку.

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#пожар #дом престарелых #тюмень

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