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18:31   11 Января 2021
Общество

Туристы в Дубае заметили слив нечистот в воду на пляже

Туристы в Дубае заметили слив нечистот в воду на пляже

Российские туристы в Дубае обнаружили слив нечистот в воду на пляже, где отдыхают люди.

Они сняли все на видео и выразили возмущение появлением таких проблем на элитном курорте. Автор ролика написал, что примерно в 100 метрах от пляжа льется что-то в море, передает NEWS.ru.

Ролик был записан на частном пляже дорогого отеля Rixos The Palm Dubai. Люди отметили, что нечистоты сливаются в воду во время распространения коронавируса, когда санитарии нужно уделять особое внимание. В администрации курорта пока не предоставили никаких комментариев.

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#россия #дубай #залив

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