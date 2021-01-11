Россия может обратиться в Интерпол по уголовному делу Навального

Алексей Навальный вот уже две недели продолжает игнорировать предписание УФСИН, что дает основания изменить его условный срок на реальный, а также объявить блогера в розыск.

Алексей Навальный вот уже две недели продолжает игнорировать предписание УФСИН, что дает основания изменить его условный срок на реальный, а также объявить блогера в розыск.

Эта процедура, как пояснил юрист Ильи Ремесло, включает несколько действий.

"Нужно помнить, что пока он условно осужденный, а условно осужденных в розыск не объявляют", — подчеркнул он в беседе с ФАН.

Поэтому, по его словам, сначала Навального должны вызвать на допрос, но не в качестве подозреваемого, а именно в статусе обвиняемого. Именно это будет основанием для смены срока на реальный.

"После его уже можно обвинять как уклоняющегося от исполнения наказания», — заключил Ремесло.

В конце декабря прошлого года Навальный стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

По данным СК РФ, Навальный и его соратники собрали пожертвования на сумму 588 млн рублей на нужды ФБК (признан иноагентом в РФ) и других связанных с ним фондов. Из них блогер присвоил более 356 млн рублей. На эти деньги он приобретал материальные ценности, личное имущество, оплачивал заграничный отдых.

УФСИН 28 декабря предупредило, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) по делу "Ив Роше". Его испытательный срок по этому процессу был продлен до 30 декабря 2020 года. Из-за нарушений, которые блогер допускает, находясь в Германии, его условный приговор могут отменить и назначить ему до пяти лет лишения свободы.