Алиев остался доволен результатами переговоров по Карабаху в Кремле

Результаты трехсторонних переговоров по Нагорному Карабаху, прошедших сегодня в Кремле, удовлетворили президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Результаты трехсторонних переговоров по Нагорному Карабаху, прошедших сегодня в Кремле, удовлетворили президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным Алиев назвал важной в перспективе развития Нагорного Карабаха. Он отметил, что все участники переговоров настроены на результат, который позволил бы подвести черту под приложенными усилиями по нормализации ситуации.

Президент Азербайджана не видит поводов для беспокойства относительно реализации договоренностей по Карабаху и выразил надежду, что соседние страны примут участие в создании транспортной инфраструктуры в Закавказье.