Михеев: Путин на корню пресек ошибку Трампа
Президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января, на собственном примере показал гибельность стратегии, когда ставка делается на социальные сети. Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Сергей Михеев, отметив, что российский президент не повторяет ошибки Трампа.
Дональд Трамп и его сторонники, по словам Михеева, с победы на президентских выборах 2016 года считали соцсети главным каналом общения с избирателями и гордились тем, что находятся в информационном авангарде. Но в результате они оказались в слишком большой зависимости от социальных сетей и это стало ясно по результатам президентских выборов 2020 года.
«Он [Трамп – прим. ред.] заглотил крючок, который ему кинули. И в критический момент ему отключили соцсети. Это к вопросу о том, какие СМИ надо развивать, и надо ли сохранить традиционные телевидение и радио. Надо. Потому что, если вы все отдадите частным соцсетям, то у них будет больше власти, чем у избранных государственных органов», — уверен Михеев.
Российский президент Владимир Путин, приводит для сравнения политолог, в отличие от Трампа, не стал так безоглядно доверять социальным сетям и частным интернет-компаниям. Путин сделал ставку на традиционные медиа, отмечает Михеев, и эта ставка, как показала практика, себя оправдала. Президент РФ всегда имеет возможность напрямую пообщаться с народом, в то время как действующий президент США такой возможности оказался лишен.
«Путин может выйти и сказать то, что он хочет, в формате, который никто у него не может отнять. А если бы он общался через Twitter, то этот Twitter отключил бы эту возможность, когда захотел», — напомнил политолог.
Главный вывод, который необходимо сделать, считает Михеев, это не только полная подконтрольность демократам сети микроблогов Twitter и других частных интернет-компаний, но и необходимость иметь государственные и реально независимые средства массовой информации. Будь в США такие социальные сети, газеты и телеканалы, президент страны не оказался бы в ситуации, когда он не имеет никакой возможности выступить с публичным заявлением.
«Когда перед Новым годом была пресс-конференция Путина, некоторые говорили о "вырождении формата". А сейчас Трампу очень хотелось бы провести такую пресс-конференцию. Но он не может. Потому что в Америке так не получится: все в частных руках», — подчеркнул Михеев.
Все частные американские СМИ оказались на стороне конкурентов Трампа. Пользуясь возможностью, они отказывают президенту в возможности общаться с народом, хотя срок его полномочий еще не истек, отметил Сергей Михеев в заключение беседы.
Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях, назвав происходящее недопустимой цензурой.