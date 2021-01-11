Михеев: Путин на корню пресек ошибку Трампа

Президент США на собственном примере показал гибельность стратегии, когда ставка делается на соцсети.

Президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января, на собственном примере показал гибельность стратегии, когда ставка делается на социальные сети. Такое мнение в эфире радиостанции «Вести FM» высказал политолог Сергей Михеев, отметив, что российский президент не повторяет ошибки Трампа.

Дональд Трамп и его сторонники, по словам Михеева, с победы на президентских выборах 2016 года считали соцсети главным каналом общения с избирателями и гордились тем, что находятся в информационном авангарде. Но в результате они оказались в слишком большой зависимости от социальных сетей и это стало ясно по результатам президентских выборов 2020 года.

«Он [Трамп – прим. ред.] заглотил крючок, который ему кинули. И в критический момент ему отключили соцсети. Это к вопросу о том, какие СМИ надо развивать, и надо ли сохранить традиционные телевидение и радио. Надо. Потому что, если вы все отдадите частным соцсетям, то у них будет больше власти, чем у избранных государственных органов», — уверен Михеев.

Российский президент Владимир Путин, приводит для сравнения политолог, в отличие от Трампа, не стал так безоглядно доверять социальным сетям и частным интернет-компаниям. Путин сделал ставку на традиционные медиа, отмечает Михеев, и эта ставка, как показала практика, себя оправдала. Президент РФ всегда имеет возможность напрямую пообщаться с народом, в то время как действующий президент США такой возможности оказался лишен.

«Путин может выйти и сказать то, что он хочет, в формате, который никто у него не может отнять. А если бы он общался через Twitter, то этот Twitter отключил бы эту возможность, когда захотел», — напомнил политолог.

Главный вывод, который необходимо сделать, считает Михеев, это не только полная подконтрольность демократам сети микроблогов Twitter и других частных интернет-компаний, но и необходимость иметь государственные и реально независимые средства массовой информации. Будь в США такие социальные сети, газеты и телеканалы, президент страны не оказался бы в ситуации, когда он не имеет никакой возможности выступить с публичным заявлением.

«Когда перед Новым годом была пресс-конференция Путина, некоторые говорили о "вырождении формата". А сейчас Трампу очень хотелось бы провести такую пресс-конференцию. Но он не может. Потому что в Америке так не получится: все в частных руках», — подчеркнул Михеев.

Все частные американские СМИ оказались на стороне конкурентов Трампа. Пользуясь возможностью, они отказывают президенту в возможности общаться с народом, хотя срок его полномочий еще не истек, отметил Сергей Михеев в заключение беседы.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях, назвав происходящее недопустимой цензурой.