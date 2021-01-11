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17:57   11 Января 2021
Общество

ФСИН опровергла сведения о якобы рабском труде в мордовской колонии

ФСИН опровергла сведения о якобы рабском труде в мордовской колонии

Информация о якобы рабском труде заключенных в женской колонии №2 Мордовии не соответствует действительности, заявили в пресс-службе регионального УФСИН.

Отбывающие наказание женщины работают в колонии согласно нормам, предусмотренным Трудовым и Уголовно-исполнительным кодексами России. Заключенные находятся на производстве с 8:30 до 17:00 по московскому времени. В неделю женщины не работают более 40 часов, заявили представители ФСИН.

Ранее в Сети появились публикации о том, что женщины из мордовской колонии живут и трудятся в рабских условиях, пишет РИА Новости. Руководство исправительного учреждения якобы заставляло их работать по 13 часов в день с 10 минутным перерывом на обед.

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