Встреча Путина, Алиева и Пашиняна. Главное

Переговоры закончились неожиданным открытием транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном.

Переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе шли почти четыре часа. Началась встреча не очень обнадеживающе: оба лидера обняли российского коллегу, но друг другу руки не пожали.

Новое соглашение и позиция Армении

Путин назвал встречу «исключительно полезной» и рассказал о подписании трехстороннего заявления по поводу развития ситуации в регионе. Будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств.

«Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу. И без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам России», — заявил президент РФ.

Премьер-министр Армении был менее лаконичен. Ереван готов к переговорам, но конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован, а вопрос по военнопленным решить не удалось — восьмой пункт совместного ноябрьского заявления (обмен военнопленными, заложниками и телами погибших) выполняется не в полной мере.

Железная дорога через Армению и позиция Азербайджана

Алиев не согласен: по его словам, совместное соглашение о прекращении боевых действий от 9 ноября «выполняется успешно», а большая часть пунктов уже реализована.

«Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу и за два месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства», — сказал президент Азербайджана.

Он призвал разблокировать транспортные коммуникации — это придаст «большой динамизм развитию региона» и укрепит безопасность. Алиев надеется, что соседние страны тоже поучаствуют в создании транспортных коридоров в регионе. У Армении же будет железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через Азербайджан.

Новое заявление трех стран нацелено на разблокирование транспортных коммуникаций. По словам Алиева, после более чем 30 лет Азербайджан будет иметь транспортное сообщение с Нахичеванской автономной республикой. Появится выход и на турецкие рынки.

«Все это вселяет уверенность, что карабахский конфликт остался в прошлом. Нужно думать о будущем», — заявил Алиев.

После трехсторонних переговоров Путин провел с лидером Азербайджана отдельную встречу.

«Я уверен, что не будет с армянской стороны никаких попыток ревизии заявления 9 ноября, с тем чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении», — отметил Алиев отдельно в беседе с президентом России.

Мнение эксперта

Встреча, на которой за одним столом сидел президент Азербайджана, руководитель Армении и президент России, говорит сама за себя — миротворческая миссия РФ проходит успешно, объясняет заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Характерно, что только Россия смогла остановить жестокое кровопролитие: обстановка в регионе была настолько напряженной, что надежд даже на перемирие никто не питал. Именно действия Москвы, а также понимание со стороны руководства Азербайджана и Армении, привели к торжеству мира над войной, говорит эксперт.

«Следующая позиция смотрит в будущее: не так просто Пашиняну удалось прибыть в Москву, ему препятствовали. Страна находится в нестабильном состоянии поиска своей политической системы и системы развития. Это накладывает отпечаток и на понимание внутри государства той ситуации, которая складывается в Нагорном Карабахе», — рассказал ученый в комментарии «Политике Сегодня».

В конце декабря сообщалось, что оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. О хитросплетениях армянской политики читайте в нашей статье.