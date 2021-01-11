Школу во Франции закрыли после угроз ученика в адрес преподавателей

Руководители французской коммуны Рьом приняли решение о временном закрытии лицея, ученик которого угрожает изнасиловать и убить преподавателей, передает телеканал BFMTV.

Руководители французской коммуны Рьом приняли решение о временном закрытии лицея, ученик которого угрожает изнасиловать и убить преподавателей, передает телеканал BFMTV.

В целях безопасности педагогов и студентов учебное заведение было закрыто после угроз и оскорблений в отношении учителей, сообщили в дирекции школы.

Прокурор города Клермор-Ферран Эрик Майо заявил, что полицейские уже начали расследование о жутких угрозах. Установлено, что к ним причастен 15-летний ученик лицея — его заключили под с тражу. Еще одного подростка задержали, но отпустили домой. По данным прокурора, первые сообщения с угрозами расправы и изнасилования учителя получили по электронной почте на прошлой неделе. Последние послания содержали картинки, "связанные с джихадизмом".