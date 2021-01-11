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17:44   11 Января 2021
Политика

Конгресс США обнародовал текст резолюции об импичменте Трампа

Конгресс США обнародовал текст резолюции об импичменте Трампа

Конгрессмены США обнародовали текст документа, в котором говорится об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Палата представителей решила отстранить от власти американского лидера на фоне недавних событий в Вашингтоне и штурма Капитолия. Конгресс опубликовал текст заявления об импичменте Трампа. В сообщении члены палаты представителей обвиняют президента в подстрекательстве к мятежу. Однако глава государства ранее призывал сторонников не устраивать беспорядки.

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#сша #трамп #импичмент

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