Конгресс США обнародовал текст резолюции об импичменте Трампа

Конгрессмены США обнародовали текст документа, в котором говорится об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Конгрессмены США обнародовали текст документа, в котором говорится об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.

Палата представителей решила отстранить от власти американского лидера на фоне недавних событий в Вашингтоне и штурма Капитолия. Конгресс опубликовал текст заявления об импичменте Трампа. В сообщении члены палаты представителей обвиняют президента в подстрекательстве к мятежу. Однако глава государства ранее призывал сторонников не устраивать беспорядки.