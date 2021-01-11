В «Патриоте» рассказали, что ждет США после протестов в Вашингтоне

Политолог Марков объяснил, почему в Америке начинается однопартийное правление.

6 января в Вашингтоне сторонники президента Дональда Трампа силой взяли под контроль здание Капитолия. После этого в отношении действующего президента в стране развернулась настоящая волна политических репрессий, заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований и политолог Сергей Марков.

Эксперт рассказал, что ждет Соединенные Штаты после такого протестного начала 2021 года:

«Я думаю, что дальше в Америке этот новый режим будет укрепляться. Демократы в ближайшее время дадут гражданство примерно 15 миллионам новых мигрантов, тем самым резко изменив демографический баланс в свою пользу. Кроме того, они дадут статус штатов Колумбии и территории Пуэрто-Рико, а значит получат четыре новых места в Сенате. Начнется долго однопартийное правление, они захватят власть в Сенате и Палате представителей США», — рассказал политолог.

После этого сторонников Дональда Трампа по всей стране будут «давить репрессиями». России стоит очень внимательно смотреть на Запад, ведь структуры, которые сейчас придут к власти в США, не упустят шанса «атаковать» РФ или вмешаться в политическую жизнь государства.

В ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.

В ходе беспорядков было убито пять человек, задержано около 50. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация следующего президента 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.