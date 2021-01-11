Глава Ялты рассказала о пробелах в законодательстве РФ в вопросе опреснения

Российские нормативные документы не регламентируют использование опресненной воды на территории страны, считает глава Ялты Янина Павленко.

Российские нормативные документы не регламентируют использование опресненной воды на территории страны, считает глава Ялты Янина Павленко.

Чиновница подняла вопрос во время обсуждения строительства опреснителя морской воды в регионе. Она выступила на совещании по теме водоснабжения Крыма.

"Хочу попросить дать поручение ответственным исполнителям заняться нормативной документацией", — заявила Янина Павленко.

Она также сообщила об определении участка для строительства установки администрацией Ялты. Чиновница выразила надежду, что опреснитель станет первым на полуострове.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал о практически полном решении проблемы с водой в Севастополе, передает RT. На остальной территории полуострова ситуация несколько сложнее, отметил политик.