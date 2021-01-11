Глава Ялты рассказала о пробелах в законодательстве РФ в вопросе опреснения
Российские нормативные документы не регламентируют использование опресненной воды на территории страны, считает глава Ялты Янина Павленко.
Чиновница подняла вопрос во время обсуждения строительства опреснителя морской воды в регионе. Она выступила на совещании по теме водоснабжения Крыма.
"Хочу попросить дать поручение ответственным исполнителям заняться нормативной документацией", — заявила Янина Павленко.
Она также сообщила об определении участка для строительства установки администрацией Ялты. Чиновница выразила надежду, что опреснитель станет первым на полуострове.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал о практически полном решении проблемы с водой в Севастополе, передает RT. На остальной территории полуострова ситуация несколько сложнее, отметил политик.