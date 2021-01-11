Норкин рассмешил россиян шуткой про навоз

Остроумный анекдот про рекламные уловки от телеведущего Андрея Норкина рассмешил россиян. Шутку тележурналист рассказал в эфире передачи "Место встречи".

Остроумный анекдот про рекламные уловки от телеведущего Андрея Норкина рассмешил россиян. Шутку тележурналист рассказал в эфире передачи "Место встречи".

Юмористическим рассказом журналист разоблачил популярную рекламную уловку. Анекдот рассказывает про торгового представителя, который пришел к хозяйке квартиры с пылесосом и ведром навоза. Мужчина заявил, что может продемонстрировать эффективность техники, рассыпав навоз, а затем собрав его. В случае если пылесос не уберет все начисто, то мужчина готов был съесть с пола весь мусор до последнего кусочка. Когда представитель торговой марки рассыпал содержимое ведра по полу в доме, хозяйка квартиры предложила ему кетчуп, отмечая, что в квартире не будет электричества до самого утра.

Анекдот вызвал хохот в зрительном зале. Пользователи в Сети также отметили чувство юмора ведущего, считая, что Норкин всегда идеально подбирает шутки.